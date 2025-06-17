Відключення світла у Сумській області є частиною планових заходів з підтримки стабільної роботи електромереж, які проводяться з урахуванням технічного стану ліній та обладнання.

Графіки відключення світла у Сумській області заплановані в межах Недригайлівської громади на кілька днів поспіль, повідомляє Politeka.

АТ "Сумиобленерго" інформує про низку тимчасових перерв в електропостачанні через проведення планових ремонтних робіт на обладнанні електромереж і підстанцій.

Так, 20 червня 2025 року з 08:00 до 15:00 без світла залишаться жителі вулиць у селищі Недригайлів: Миру, Паркової, Соборної, Шевченка, Петра Калнишевського, Лесі Українки, а також провулку Лесі Українки.

Причина — технічне обслуговування та ремонтні роботи як на повітряних лініях електропередач, так і на обладнанні трансформаторних підстанцій. Ремонт проводяться для забезпечення стабільного енергопостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Окрім Недригайлова, 19 числа з 08:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці села Луки (вулиця Довга, буд. 9) та села Віхове — зокрема жителі вулиць Польова та Сумська. Тут також заплановані роботи на обладнанні підстанцій (ПС, РП, ТП, КТП).

Ще одне відключення заплановане на 24-те. Цього разу без світла залишаться вулиця Вишнева, 24А та Шкільна, 21 у Недригайлові. Тривалість відключення — з 08:00 до 16:00, причина — обслуговування повітряної лінії електропередачі.

Графіки відключення світла у Сумській області є частиною планових заходів з підтримки стабільної роботи електромереж, які проводяться з урахуванням технічного стану ліній та обладнання.

Енергетики просять мешканців із розумінням поставитись до тимчасових незручностей і завчасно підготуватись — зарядити прилади, подбати про альтернативні джерела освітлення та змінити побутові плани на період знеструмлення.

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