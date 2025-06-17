Графики отключения света в Сумской области запланированы в рамках Недригайловской общины на несколько дней подряд, сообщает Politeka.
АО "Сумыоблэнерго" информирует о ряде временных перерывов в электроснабжении из-за проведения плановых ремонтных работ на оборудовании электросетей и подстанций.
Так, 20 июня 2025 с 08:00 до 15:00 без света останутся жители улиц в поселке Недригайлов: Мира, Парковой, Соборной, Шевченко, Петра Калнышевского, Леси Украинки, а также переулке Леси Украинки.
Причина – техническое обслуживание и ремонтные работы как на воздушных линиях электропередач, так и на оборудовании трансформаторных подстанций.Ремонт проводится для обеспечения стабильного энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
Кроме Недригайлова, 19 числа с 08:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители села Луки (улица Долгая, д. 9) и села Вихово — в частности, жители улиц Полевая и Сумская. Здесь также запланированы работы по оборудованию подстанций (ПС, РП, ТП, КТП).
Еще одно отключение запланировано на 24-е . На этот раз без света останутся улица Вишневая, 24А и Школьная, 21 в Недригайлове.
Графики отключения света в Сумской области является частью плановых мероприятий по поддержанию стабильной работы электросетей, проводимых с учетом технического состояния линий и оборудования.
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться — зарядить приборы, позаботиться об альтернативных источниках освещения и изменить бытовые планы на период обесточивания.
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