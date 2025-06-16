Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області завжди хвилює місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області вже стало відчутним за останній рік, повідомляє Politeka.

За даними Держстату, з травня 2024-го до травня 2025-го комуналка загалом зросла у ціні на 20,1%. Найбільше це стосується електроенергії, яка подорожчала майже вдвічі – на 63,6%.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області стало відображенням загальноукраїнських тенденцій. У Держстаті розповіли, що управління багатоквартирними будинками стало дорожчим на 17,9%, а вивезення сміття піднялося у ціні на 10,5%.

Не обійшлося і без зміни вартості утримання та ремонту житла – тут ріст склав 3,3%. Водночас розцінки на водопостачання піднялися всього на 0,7%, а каналізація – на 0,6%.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області проявляється у різних сферах, але певні показники все ж залишилися стабільними. Так, ціни на природний газ, гарячу воду та опалення поки що не змінилися.

Що стосується електроенергії, то уряд продовжив фіксований показник на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину принаймні до кінця жовтня 2025 року. А газ, який у багатьох регіонах став тим, що тягне найбільше витрат, в червні залишиться за тими ж цінами. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

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