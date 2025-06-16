Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области уже стало ощутимым за последний год, сообщает Politeka.

По данным Госстата, с мая 2024-го по май 2025-го коммуналка в целом выросла в цене на 20,1%. Больше всего это касается электроэнергии, которая подорожала почти вдвое – на 63,6%.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области стало отражением общеукраинских тенденций. В Госстате рассказали, что управление многоквартирными домами стало дороже на 17,9%, а вывоз мусора поднялся в цене на 10,5%.

Не обошлось и без изменения стоимости содержания и ремонта жилья – рост составил 3,3%. В то же время, расценки на водоснабжение поднялись всего на 0,7%, а канализация – на 0,6%.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области проявляется в разных сферах, но определенные показатели все же остались стабильными. Да, цены на природный газ, горячую воду и отопление пока не изменились.

Что касается электроэнергии, то правительство продлило фиксированный показатель на уровне 4,32 гривны за киловатт-час по крайней мере до конца октября 2025 года. А газ, который во многих регионах стал тем, что тянет больше расходов, в июне останется по тем же ценам. Клиенты "Нефтегаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр.

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