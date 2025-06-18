Подорожание продуктов в Сумской области в июне 2025 года ощутимо, особенно в сегменте овощей.

В Сумской области зафиксировано значительное подорожание продуктов в июне 2025 года, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , цены на белокочанную капусту выросли до 93 грн за килограмм, что на 20,50 больше, чем в мае. Среднемесячная стоимость капусты в мае составила 71,91, в то время как в начале июня расценки стабилизировались на уровне 93 гривны. Аналогичная тенденция наблюдается и в стоимости других овощей.

Картофель розовый сегодня стоит в среднем 41,04 грн за килограмм, что на 2,66 дороже месяца назад. Лук репчатый подорожал существенно — на 8 гривен за килограмм, до 40,20.

Морковь демонстрирует наиболее заметный рост – до 77,70, что на 19,75 превышает майские цены. Так же существенно подорожал желтый болгарский перец — средний ценник достиг 235,35, что на 51,82 больше майского уровня. Свекла прибавила в цене 13,95, и сейчас стоит 63,60 за килограмм.

Эти тенденции свидетельствуют о повышении потребительских цен на овощи в регионе, что может повлиять на бюджет домохозяйств Сумской области. Рост расценок объясняют сезонными колебаниями, изменениями в логистике и повышением затрат на производство.

Покупателям советуют внимательно следить за предложениями разных сетей, ведь в мае наблюдалась разница в расценках на капусту: от 55,10 гривен у Novus до 94,73 у Megamarket.

Подорожание продуктов в Сумской области в июне 2025 года ощутимо, особенно в сегменте овощей, что требует учета потребителями при планировании покупок.