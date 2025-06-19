Графики отключения света в Кировоградской области обновляются для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения.

Графики отключения света в Кировоградской области, в частности, на территории Устиновской общины будут применены 25 и 27 июня 2025 года в связи с проведением необходимых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Отключения запланированы с 09:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах.

В селе Анно-Леонтовичевое электроснабжение будет временно отсутствовать на ул.: Горошанская (дома 1, 9-10, 12, 14, 17, 19, 23, 30-31, 33, 38-44), Мира (1а, 9, 11, 2, 2, 3 31, 39, 41-42), Мичурина (9), Молодежная (1, 3, 5, 7, 11-12, 14-16, 18), Набережная (1-5, 8, 10, 15-18, 20-21), Победы (1, 2 25, 27-35, 37, 39, 41, 45, 49), Садовая (1, 3-7, 10-13, 15-16), Степная (1, 7, 10), и Шевченко (1, 3, 5, 11, 13, 18, 6).

В с. Константиновка электроснабжения не будет на Пятихатской улице (2-3, 6-7, 10). В селе Александровка ситуация коснется улиц Ахтовская (2-3), Гаркавого (1-16, 18-19, 27, 30, 32), Дружбы (1-2, 4, 7-13), Леси Украинки (1-2, 6-7, 9-10), 2, 1, 2 25-27, 29-32), Молодежная (2-5, 7, 11-14, 16, 18, 20-21, 26А), Набережная (1-3, 3А, 4-6, 9-13, 16-20, 22-30, 35-33 47-58).

В с. Переможне обесточат ул. Верхняя (1), К. Маркса, Центральная (1, 9, 11, 21). В селе Седневка плановые отключения затронут улицы Защитников Украины, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Набережная, Речная, Садовая, Степная, Шевченко, Школьная, Юбилейная — по подробному перечню. Также в селе Селиваново будет прекращено электроснабжение на улицах Верхняя (2-5), Нижняя (1-2, 4-9).

Графики отключения света в Кировоградской области обновляются для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения.

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