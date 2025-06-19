АТ "Сумиобленерго" повідомляє про графіки відключення світла в Сумській області, зокрема в Недригайлівській громаді Роменського району, передає Politeka.

Планові тимчасові перерви в електропостачанні заплановані на 20 червня 2025 року у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на обладнанні підстанцій та повітряних лініях електропередач.

20 червня з 08:00 до 15:00 відбудеться тимчасове відключення електропостачання за кількома адресами у Недригайлові. Перша група вулиць – Миру (будинки 1,3,5,7), Паркова (1,10,11,13,2/1,2/2,3–9), Соборна (численні будинки від 1 до 52), Шевченка (31,35,37–48,63), а також провулок Лесі Українки, будинок 13. Причина – проведення ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Також того ж дня, 20 червня з 08:00 до 15:00 відключать електроенергію у жителів вулиць Лесі Українки (18,22), Миру (1,2,3,5,7), Паркова (1,10,11,13,2/1,2/2,3–9), Петра Калнишевського (різні будинки від 1 до 63), Соборна (від 1 до 52), Шевченка (31–51, 55/1, 55/2, 57, 59/1, 59/2, 5А, 61/1, 63), провулок Лесі Українки (13,18,22). Цн пов’язано з ремонтом обладнання підстанції.

У селі Віхове без світла тимчасово залишаться мешканці вулиць Польова (10Б, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 6, 8) та Сумська (11–18, 2, 20, 22, 24, 2А, 4, 6, 8, 9).

Під час ремонтних робіт проводиться оновлення електромереж, що покращить якість і стабільність електропостачання в регіоні.

Інформація про графіки відключення світла в Сумській області оновлюється регулярно, тому радимо мешканцям слідкувати за офіційними повідомленнями для своєчасного планування свого часу та діяльності без перебоїв у електропостачанні.

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