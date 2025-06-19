АО "Сумыоблэнерго" сообщает о графиках отключения света в Сумской области, в частности, в Недригайловской общине Роменского района, передает Politeka.

Плановые временные перерывы в электроснабжении запланированы на 20 июня 2025 г. в связи с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанций и воздушных линиях электропередач.

20 июня с 08:00 до 15:00 по нескольким адресам в Недригайлове будет временное отключение электроэнергии. Первая группа улиц — Мира (дома 1,3,5,7), Парковая (1,10,11,13,2/1,2/2,3–9), Соборная (многочисленные дома с 1 по 52), Шевченко (31,35,37–48,63), а также переулок Леси Украинки, дом 13. Причина — ремонтные работы на воздушной линии электропередачи.

Также в этот же день, 20 июня, с 08:00 до 15:00 будет отключено электричество жителям улиц Леси Украинки (18,22), Мира (1,2,3,5,7), Парковой (1,10,11,13,2/1,2/2,3–9), Петра Калнышевского (разные дома с 1 по 63), Соборной (1 по 52), Шевченко (31–51, 55/1, 55/2, 57, 59/1, 59/2, 5А, 61/1, 63), переулка Леси Украинки (13,18,22). Это связано с ремонтом оборудования подстанции.

В селе Вихово без света временно останутся жители улиц Полевая (10Б, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 41, 8, 2 22, 24, 2А, 4, 6, 8, 9).

В ходе ремонтных работ производится обновление электросетей, что улучшит качество и стабильность электроснабжения в регионе.

Информация о графиках отключения света в Сумской области обновляется регулярно, поэтому советуем жителям следить за официальными сообщениями для своевременного планирования времени и деятельности без перебоев в электроснабжении.

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