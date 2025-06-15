ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про відключення світла на тиждень 16-22 червня у Київській області в межах Димерської громади, передає Politeka.
Роботи направлені на підвищення надійності електропостачання та недопущення аварій у мережах.
Згідно з графіком, 16 червня в період з 08:30 до 19:00 год. буде відключено електроенергію в окремих населених пунктах громади. А саме:
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у селі Ясногородка – по вулицях Соборна та Колективна;
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у селі Толокунь – по вулиці Набережна;
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у селі Сухолуччя – по вулицях Миру, Травнева та Садова.
Енергетики закликають мешканців заздалегідь підготуватись до обмежень: зарядити мобільні пристрої, запастися водою та продумати графік побутових справ без електроприладів. Після завершення робіт подачу електроенергії буде відновлено.
З усіх питань, пов’язаних із плановими відключеннями, мешканці можуть звертатися до електропостачальника через офіційний e-mail. Такі дії є частиною ширшої програми з модернізації інфраструктури та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах підвищеного енергоспоживання.
Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Київській області, зокрема у Димерській громаді, є необхідним етапом цієї роботи.
Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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