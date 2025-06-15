ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает об отключении света на неделю 16-22 июня в Киевской области в пределах Дымерской общины, передает Politeka.
Работы направлены на повышение надежности электроснабжения и недопущение аварий в сетях.
Согласно графику, 16 июня в период с 08:30 до 19:00. будет отключена электроэнергия в отдельных населенных пунктах общества. А именно:
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в селе Ясногородка – по улицам Соборная и Коллективная;
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в селе Толокунь – по улице Набережная;
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в селе Сухолучье – по улицам Мира, Майская и Садовая.
Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к ограничениям: зарядить мобильные устройства, запастись водой и продумать график бытовых дел без электроприборов. После завершения работ подача электроэнергии будет возобновлена.
По всем вопросам, связанным с плановыми отключениями, жители могут обращаться к электропоставщику через официальный e-mail. Такие действия являются частью более широкой программы по модернизации инфраструктуры и предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях повышенного энергопотребления.
Отключение света на неделю 16-22 июня в Киевской области, в частности в Дымерской общине, является необходимым этапом этой работы.
Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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