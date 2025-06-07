Субсидії для пенсіонерів в Україні оплачуються українцям під час опалювального сезону, після його закінчення ПФУ здійснює призначення пільг на новий термін, повідомляє Politeka.net.
Уточнимо, що Пенсійний фонд України здійснює призначення на новий термін — до 30 квітня 2026 року.
Для більшості отримувачів, які вже користувалися цією підтримкою раніше, перепризначення субсидії для пенсіонерів відбудеться автоматично — за умови, що в домогосподарстві не відбулося змін у складі родини, не з’явилися нові джерела доходу, а також відсутня заборгованість за оплату комунальних послуг.
Однак у низці випадків необхідно повторно подати заяву та декларацію, зокрема:
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- житло, в якому проживають члени родини, орендоване;
- фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано за адресою;
- заявник звертається по субсидію на тверде паливо або скраплений газ;
- в опалювальний період розмір суми був нульовим.
У разі змін у складі родини або майновому становищі заявник зобов’язаний повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо документи були подані у травні або червні, субсидія буде призначена з початку поточного неопалювального сезону.
Під час розрахунку субсидії враховуються середні доходи за третій і четвертий квартали 2024 року. Що стосується пенсій, то до уваги береться сума, нарахована у березні 2025 року.
Подати документи для оформлення субсидії для пенсіонерів можна у зручний спосіб:
- безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- надіславши документи поштою;
- через електронний портал ПФУ;
- за допомогою уповноваженої особи органу місцевого самоврядування.
Завчасне звернення допоможе уникнути затримок і забезпечить своєчасне нарахування допомоги.
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