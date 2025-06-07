Подати документи для оформлення субсидії для пенсіонерів можна у зручний спосіб.

Субсидії для пенсіонерів в Україні оплачуються українцям під час опалювального сезону, після його закінчення ПФУ здійснює призначення пільг на новий термін, повідомляє Politeka.net.

Уточнимо, що Пенсійний фонд України здійснює призначення на новий термін — до 30 квітня 2026 року.

Для більшості отримувачів, які вже користувалися цією підтримкою раніше, перепризначення субсидії для пенсіонерів відбудеться автоматично — за умови, що в домогосподарстві не відбулося змін у складі родини, не з’явилися нові джерела доходу, а також відсутня заборгованість за оплату комунальних послуг.

Однак у низці випадків необхідно повторно подати заяву та декларацію, зокрема:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

житло, в якому проживають члени родини, орендоване;

фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано за адресою;

заявник звертається по субсидію на тверде паливо або скраплений газ;

в опалювальний період розмір суми був нульовим.

У разі змін у складі родини або майновому становищі заявник зобов’язаний повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо документи були подані у травні або червні, субсидія буде призначена з початку поточного неопалювального сезону.

Під час розрахунку субсидії враховуються середні доходи за третій і четвертий квартали 2024 року. Що стосується пенсій, то до уваги береться сума, нарахована у березні 2025 року.

Подати документи для оформлення субсидії для пенсіонерів можна у зручний спосіб:

безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду;

надіславши документи поштою;

через електронний портал ПФУ;

за допомогою уповноваженої особи органу місцевого самоврядування.

Завчасне звернення допоможе уникнути затримок і забезпечить своєчасне нарахування допомоги.

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