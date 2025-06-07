Подать документы для оформления субсидии для пенсионеров можно удобным способом.

Субсидии для пенсионеров в Украине оплачиваются украинцам во время отопительного сезона, после его окончания ПФУ производит назначение льгот на новый срок, сообщает Politeka.net.

Уточним, что Пенсионный фонд Украины осуществляет назначение на новый срок – до 30 апреля 2026 года.

Для большинства получателей, уже пользовавшихся этой поддержкой ранее, переназначение субсидии для пенсионеров произойдет автоматически — при условии, что в домохозяйстве не произошло изменений в составе семьи, не появились новые источники дохода, а также отсутствует задолженность за оплату коммунальных услуг.

Однако в ряде случаев необходимо повторно подать заявление и декларацию, в частности:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

жилье, в котором проживают члены семьи, арендованное;

фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано по адресу;

заявитель обращается за льготой на твердое топливо или сжиженный газ;

в отопительный период размер суммы был нулевым.

В случае изменений в составе семьи или имущественном положении заявитель обязан уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 дней. Если документы были поданы в мае или июне, она будет назначена с начала неотопительного сезона.

При расчете учитываются средние доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года. Что касается пенсий, то учитывается сумма, начисленная в марте 2025 года.

Подать документы для оформления субсидии для пенсионеров можно удобным способом:

непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда;

отправив документы по почте;

через электронный портал ПФУ;

посредством уполномоченного лица органа местного самоуправления.

Заблаговременное обращение поможет избежать задержек и обеспечит своевременное начисление пособия.

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