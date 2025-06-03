Фахівці обіцяють зробити все можливе, щоб відключення води в Харківській області тривало якомога менше часу.

4 червня, тимчасове відключення води в Харківській області охопить окремі райони міста та передмістя, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Харківводоканал». Комунальники проводитимуть профілактичні роботи на насосній станції, розташованій у Холодногірському районі. У зв’язку з цим водопостачання буде припинено з 09:00 до 21:00.

Під обмеження потраплять частини Холодногірського району, а також селища Солоницівка, Подвірки та мікрорайон Мобіль у селищі Пісочин.

Щоб мінімізувати незручності для мешканців, організовано підвезення води до наступних адрес: перехрестя вул. Злагоди та вул. Муратова, а також пров. Василівського (Холодногірський район); вул. Богдана Хмельницького, 17 і Незалежності, 14 (Солоницівка); Квартальна, 3 та 18 (Мобіль, Пісочин); Макаренка, 15 та Курязька, 6 (Подвірки).

Детальний список адрес, де не буде водопостачання, опубліковано на сайті КП «Харківводоканал». З усіх питань можна звертатися за телефоном 15-33. Відключення води в Харківській області триватиме до завершення профілактичних робіт.

Мешканцям радять заздалегідь запастися водою для побутових потреб. Тимчасові незручності допоможуть у подальшому забезпечити стабільне водопостачання.

Фахівці обіцяють зробити все можливе, щоб відключення в Харківській області тривало якомога менше часу.

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