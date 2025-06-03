Специалисты обещают сделать все возможное, чтобы отключение воды в Харьковской области длилось как можно меньше времени.

4 июня временное отключение воды в Харьковской области охватит отдельные районы города и пригорода, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП «Харьковводоканал». Коммунальщики будут проводить профилактические работы на насосной станции, расположенной в Холодногорском районе. В связи с этим водоснабжение будет прекращено с 09.00 до 21.00.

Под ограничение попадут части Холодногорского района, а также поселки Солоницевка, Подворья и микрорайон Мобиль в поселке Песочин.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, организован подвоз воды по следующим адресам: перекресток ул. Согласия и ул. Муратова, а также пров. Васильевского (Холодногорский район); ул. Богдана Хмельницкого, 17 и Независимости, 14 (Солоницовка); Квартальная, 3 и 18 (Мобиль, Песочин); Макаренко, 15 и Куряжская, 6 (Дворы).

Подробный список адресов, где не будет водоснабжение, опубликован на сайте КП «Харьковводоканал». По всем вопросам можно обращаться по телефону 15-33. Отключение воды в Харьковской области будет продолжаться до завершения профилактических работ.

Жителям советуют заранее запастись водой для бытовых нужд. Временные неудобства помогут в дальнейшем обеспечить стабильное водоснабжение.

Специалисты обещают сделать все возможное, чтобы отключение в Харьковской области длилось поменьше времени.

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