Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні передбачає змінну хмарність та комфортні температури, повідомляє Politeka.

4 червня вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора, а хмари поступово розсіються. Температура коливатиметься близько +23...+24°C, вітер посилиться до 6,3 м/с. Народні прикмети цього дня пов’язують солов’їний спів з гарною атмосферою, а сильний запах жимолості – з дощем. Також спостереження за павуками та ґедзями вказує на майбутній врожай огірків.

5 червня в місті очікується ясне небо та сухість, температура підніметься до +27°C. Народні прогнози наголошують, що це останній день для посіву огірків, а присутність ґедзів віщує хороший урожай. Якщо вранці трава пахне інтенсивніше, це може сигналізувати про наближення дощу.

6 червня хмари триматимуться більшу частину дня, але ввечері вони розсіються. Температура зросте до +31°C, вітер посилиться до 4,1 м/с, опади малоймовірні. Загалом прогноз погоди у Харкові на ці дні обіцяє переважно суху та теплу погоду з мінімальним ризиком дощів, що буде комфортно для мешканців міста.