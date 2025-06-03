Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни предполагает переменную облачность и комфортную температуру, сообщает Politeka.
4 июня днем возможен небольшой дождь, который прекратится к вечеру, а облака постепенно рассеются. Температура будет колебаться около +23…+24°C, ветер усилится до 6,3 м/с. Народные приметы в этот день связывают соловьиное пение с хорошей атмосферой, а сильный запах жимолости – с дождем. Также наблюдение за пауками и слепнями указывает на будущий урожай огурцов.
5 июня в городе ожидается ясное небо и сухость, температура поднимется до +27°C. Народные прогнозы отмечают, что это последний день для посева огурцов, а присутствие слепней предсказывает хороший урожай. Если утром трава пахнет более интенсивно, это может сигнализировать о приближении дождя.
6 июня облака будут держаться большую часть дня, но вечером они рассеются. Температура вырастет до +31°C, ветер усилится до 4,1 м/с, осадки маловероятны. В общем, прогноз погоды в Харькове на эти дни обещает преимущественно сухую и теплую погоду с минимальным риском дождей, что будет комфортно для жителей города.
Эти погодные условия создают благоприятный фон для активного отдыха и огородных работ в Харькове. Поэтому украинцы могут смело строить планировку с учетом таких обстоятельств.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.
Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.