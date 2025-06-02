Прогноз погоди у Харкові допоможе планувати справи на початку літа з урахуванням погодних умов.

Прогноз погоди у Харкові на початок червня обіцяє різноманітні погодні умови, повідомляє Politeka.

У вівторок, 3.06, небо буде вкрите хмарами вже з самого ранку і триматиметься так до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дощ, який пройде до самого вечора.

Температура коливатиметься від +17°C вранці до +29°C вдень. Народний прогноз говорить, що непогожий день 3 червня віщує таку ж осінь, а якщо буде дощ із градом — зима розпочнеться снігом із крупою. У цей період починають цвісти малина, шипшина, горобина, а також можуть з’явитися перші гриби.

Наступного дня, 4 числа, хмурий ранок поступиться ясному дню і безхмарному вечору. Вранці можливий дрібний дощ, який припиниться до полудня. Температура вдень прогріється до +24°C, а вночі триматиметься близько +20°C.

За народними прикметами, 4 числа вважали солов’їним днем, і якщо птах співає всю ніч, то погода буде гарною. Також сильна роса і поява павуків віщують хороший урожай огірків.

У четвер, 5 червня, вдень у Харкові очікується хмарність, яка ввечері розсіється, опадів не передбачається. Температура підніметься до +28°C. Народна мудрість радить останній день для сівби огірків і звертає увагу на кількість ґедзів — їх багато означає хороший урожай. Якщо вранці трава пахне інтенсивно, це сигнал до дощу.

Такий прогноз погоди у Харкові допоможе планувати справи на початку літа з урахуванням погодних умов.

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