Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається важливою підтримкою у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна у декількох організаціях, повідомляє Politeka.

Одразу кілька центрів у Харкові допомогають нужденним, зокрема пенсіонерам та сім’ям із дітьми, які постраждали через війну.

На вул. Пушкінській, 48 працює центр від UNICEF Україна. Тут із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 можна отримати одяг, взуття, іграшки та засоби гігієни для дітей. Контактний номер: +38 050 447 1966. Основна увага приділяється потребам дітей, однак частину підтримки можуть отримати й літні люди, якщо є потреба.

Також діє Координаційний Гумцентр на базі благодійного фонду «Право на захист», який розташований за адресою вул. Мала Гончарівська, 28/30. Щоб отримати допомогу, необхідно попередньо заповнити заявку та дочекатися підтвердження. Телефони для зв’язку: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090.

Окремо функціонує гаряча лінія ЮНІСЕФ, що надає консультації щодо доступу до освіти, психосоціальної підтримки: +380 80 060 0017 (у голосовому меню оберіть цифру 2, працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00).

Також певну підтримку можна отримати через поштові відправлення: «Нова пошта» та «Укрпошта» співпрацюють із гуманітарними ініціативами, тому отримання речей можливе й через ці канали.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається важливою підтримкою у складних життєвих обставинах.

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