Нова платіжка за квартиру з 1 червня стане додатковим фінансовим навантаженням для українців у Харкові.

Нова платіжка за квартиру з 1 червня стосується власників великих житлових площ, і це питання вже активно обговорюють у різних регіонах України, зокрема в Харкові, повідомляє Politeka.

З 1 червня 2025 року українці, які володіють нерухомістю площею понад 60 квадратних метрів або будинками більше 120 квадратів, отримають додатковий рахунок — податок на нерухомість. Ця нова платіжка стосується власників, які мають житло, площа якого перевищує встановлені норми, адже податок нараховуватиметься лише на зайві метри.

За Податковим кодексом ставка податку визначається місцевими радами, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на січень минулого року. Наприклад, у Києві встановлено максимальний рівень стягнення, що становить 106,5 грн за кожен квадратний метр понад норму, а в Кропивницькому — лише 35,5 грн. При цьому загальна сума оплати не може перевищувати 4260 гривень.

Для прикладу, власник квартири площею 100 квадратів має заплатити податок лише за 40 «зайвих» метрів. У Харкові, як і в інших містах, цей новий платіж викликав дискусії серед громадян, адже суттєво вплине на бюджет тих, хто володіє великим житлом.

Отже, нова платіжка за квартиру з 1 червня стане додатковим фінансовим навантаженням для власників просторих помешкань, зокрема у Харкові, і вже потребує уважного моніторингу.

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