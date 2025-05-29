Новая платежка за квартиру с 1 июня станет дополнительной финансовой нагрузкой для украинцев в Харькове.

Новая платежка за квартиру с 1 июня касается владельцев больших жилых площадей, и этот вопрос уже активно обсуждается в разных регионах Украины, в частности в Харькове, сообщает Politeka.

С 1 июня 2025 года украинцы, владеющие недвижимость площадью более 60 квадратных метров или домами более 120 квадратов, получат дополнительный счет – налог на недвижимость. Эта новая платежка касается владельцев, имеющих жилье, площадь которого превышает установленные нормы, ведь налог будет начисляться только на лишние метры.

Согласно Налоговому кодексу, ставка налога определяется местными советами, но не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы по состоянию на январь прошлого года. К примеру, в Киеве установлен максимальный уровень взыскания, который составляет 106,5 грн за каждый квадратный метр сверх нормы, а в Кропивницком — всего 35,5 грн. При этом общая сумма оплаты не может превышать 4260 гривен.

К примеру, владелец квартиры площадью 100 квадратов должен заплатить налог всего в 40 «лишних» метрах. В Харькове, как и в других городах, этот новый платеж вызвал дискуссии среди граждан, ведь существенно повлияет на бюджет владеющих большим жильем.

Итак, новая платежка за квартиру с 1 июня станет дополнительной финансовой нагрузкой для владельцев просторных помещений, в частности в Харькове, и уже нуждается в внимательном мониторинге.

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