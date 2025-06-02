Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна в нескольких организациях, сообщает Politeka.

Сразу несколько центров в Харькове помогают нуждающимся, в том числе пенсионерам и семьям с детьми, пострадавшими из-за войны.

По ул. Пушкинской, 48 работает центр от UNICEF Украина. Здесь с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 можно получить одежду, обувь, игрушки и средства гигиены для детей. Контактный номер: +38 050 447 1966. Основное внимание уделяется потребностям детей, однако часть пособия могут получить и пожилые люди, в случае необходимости.

Также действует Координационный Гумацентр на базе благотворительного фонда «Право на защиту», расположенного по адресу ул. Малая Гончаровская, 28/30. Для получения помощи необходимо предварительно заполнить заявку и дождаться подтверждения. Телефоны для связи: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090.

Отдельно функционирует горячая линия ЮНИСЕФ, предоставляющая консультации по доступу к образованию, психосоциальной поддержке: +380 80 060 0017 (в голосовом меню выберите цифру 2, работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).

Также определенную поддержку можно получить через почтовые отправления: Новая почта и Укрпочта сотрудничают с гуманитарными инициативами, поэтому получение вещей возможно и через эти каналы.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области остается важной поддержкой в ​​сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.