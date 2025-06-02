Прогноз погоды в Харькове на начало июня обещает разные погодные условия, сообщает Politeka.

Во вторник, 3.06, небо будет покрыто облаками уже с самого утра и будет держаться так до позднего вечера. Во второй половине дня ожидается дождь, который пройдет до самого вечера.

Температура будет колебаться от +17°C утром до +29°C днем. Народный прогноз говорит, что ненастный день 3 июня предвещает такую ​​же осень, а если будет дождь с градом, зима начнется снегом с крупой. В этот период начинают цвести малина, шиповник, рябина, а также могут появиться первые грибы.

На следующий день, 4 числа, хмурое утро уступит ясному дню и безоблачному вечеру. Утром возможен мелкий дождь, который прекратится до полудня. Температура днем ​​прогреется до +24°C, а ночью будет держаться около +20°C.

По народным приметам, 4 числа считали соловьиным днем, и если птица поет всю ночь, то погода будет хорошая. Также сильная роса и появление пауков предвещают хороший урожай огурцов.

В четверг, 5 июня, днем ​​в Харькове ожидается облачность, которая вечером рассеется, осадков не ожидается. Температура поднимется до +28°C. Народная мудрость советует последний день для сева огурцов и обращает внимание на количество слепней — их много значит хороший урожай. Если утром трава пахнет интенсивно, это сигнал к дождю.

Такой прогноз погоды в Харькове поможет запланировать дела в начале лета с учетом погодных условий.

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