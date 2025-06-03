Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі роздаються не щодня, а відповідно до затвердженого графіка.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються у вигляді готових обідів, що роздають за встановленим графіком, повідомляє Politeka.net.

Роздачу їжі надають волонтери благодійного фонду "Руки надії".

Команда волонтерів продовжує роздавати гарячі обіди всім, хто потребує підтримки. Страви не лише поживні, а й дійсно смачні. Окрім основної страви, пригощають узваром і солодощами для дітей і дорослих.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі роздаються щовівторка в Осипенківському районі за адресою: вулиця Хакаська, 1 (біля магазину «Чорне АТБ»).

Крім цього, у місті регулярно проводяться роздачі з безкоштовного харчування для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Варто знати, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі роздаються не щодня, а відповідно до затвердженого графіка.

Щочетверга о 15:00 на території залізничного вокзалу (платформа №1) усі охочі можуть отримати гарячі обіди.

Цього ж дня, але об 11:30, за адресою вулиця Чарівна, 29, відбувається роздача хліба.

Ця ініціатива спрямована на підтримку соціально незахищених категорій населення — зокрема внутрішньо переміщених осіб, а також самотніх людей похилого віку.

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