Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в виде готовых обедов, раздающих по установленному графику, сообщает Politeka.net.
Раздачу еды предоставляют волонтеры благотворительного фонда "Руки надежды".
Команда волонтеров продолжает раздавать горячие обеды всем нуждающимся в поддержке. Блюда не только питательны, но действительно вкусны. Кроме основного блюда, угощают компотом и сладостями для детей и взрослых.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются каждый вторник в Осипенковском районе по адресу: улица Хакасская, 1 (возле магазина «Черное АТБ»).
Кроме этого, в городе регулярно проводятся раздачи безоплатно питания для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Следует знать, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются не каждый день, а в соответствии с утвержденным графиком.
- Каждый четверг в 15:00 на территории железнодорожного вокзала (платформа №1) все желающие могут получить горячие обеды.
- В этот же день, но в 11:30 по адресу улица Волшебная, 29 происходит раздача хлеба.
Эта инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категорий населения — в частности внутренне перемещенных лиц, а также одиноких стариков.
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