Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются не каждый день, а согласно утвержденному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в виде готовых обедов, раздающих по установленному графику, сообщает Politeka.net.

Раздачу еды предоставляют волонтеры благотворительного фонда "Руки надежды".

Команда волонтеров продолжает раздавать горячие обеды всем нуждающимся в поддержке. Блюда не только питательны, но действительно вкусны. Кроме основного блюда, угощают компотом и сладостями для детей и взрослых.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются каждый вторник в Осипенковском районе по адресу: улица Хакасская, 1 (возле магазина «Черное АТБ»).

Кроме этого, в городе регулярно проводятся раздачи безоплатно питания для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Следует знать, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются не каждый день, а в соответствии с утвержденным графиком.

Каждый четверг в 15:00 на территории железнодорожного вокзала (платформа №1) все желающие могут получить горячие обеды.

В этот же день, но в 11:30 по адресу улица Волшебная, 29 происходит раздача хлеба.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку социально незащищенных категорий населения — в частности внутренне перемещенных лиц, а также одиноких стариков.

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