З початком літа місцеві мешканці та любителі подорожувати Україною матимуть новий графік поїздів у Дніпрі.

З першого червня запрацював новий графік поїздів у Дніпрі, який зачіпає маршрут до Харкова і назад, повідомляє Politeka.

Як повідомила філія Придніпровської залізниці, яка працює у складі "Укрзалізниці", регіональний №824 з нашого облцентру до Харкова тепер вирушатиме о 16 годині 9 хвилин.

До Харкова він прибуватиме близько восьмої вечора, а саме о 20 годині 3 хвилини. Пасажирський склад їздитиме чотири дні на тиждень — у четвер, п’ятницю, суботу та неділю. Це зручно як для тих, хто їде на відпочинок на вихідні, так і для подорожей у робочих справах.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає, що у зворотному напрямку він курсуватиме як №823 і вирушатиме о 9:33, а прибуватиме о 13:22. Рейси заплановані на п’ятницю, суботу, неділю та понеділок.

Ціна на квитки залишилася без змін. Орієнтовна вартість становить близько 170 гривень. За словами представників Придніпровської залізниці, новий графік поїздів у Дніпрі було впроваджено з урахуванням потреб пасажирів, щоб зробити подорожі зручнішими.

Пасажирів просять врахувати новий розклад у своїх планах і бути уважними при покупці квитків. А ще краще перевірити час відправлення напередодні, щоб подорож розпочалася без стресу чи запізнень.

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