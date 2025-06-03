С началом лета местные жители и любители путешествовать по Украине будут иметь новый график поездов в Днепре.

С первого июня заработал новый график поездов в Днепре , затрагивающий маршрут в Харьков и обратно, сообщает Politeka.

Как сообщил филиал Приднепровской железной дороги, работающий в составе "Укрзализныци", региональный №824 из нашего облцентра в Харьков теперь будет отправляться в 16 часов 9 минут.

В Харьков он прибывает около восьми вечера, а именно в 20 часов 3 минуты. Пассажирский состав будет ездить четыре дня в неделю - в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Это удобно как для тех, кто уезжает на отдых на выходные, так и для путешествий по рабочим делам.

Новый график поездов в Днепре предусматривает, что в обратном направлении он будет курсировать как №823 и отправиться в 9:33, а прибывать в 13:22. Рейсы запланированы на пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Цена на билеты осталась без изменений. Примерная стоимость составляет около 170 гривен. По словам представителей Приднепровской железной дороги, новый график поездов в Днепре был внедрен с учетом потребностей пассажиров, чтобы сделать путешествия более удобными.

Пассажиров просят учесть новое расписание в своих планах и быть внимательными при покупке билетов. А еще лучше проверить время отправления накануне, чтобы поездка началась без стресса или опозданий.

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