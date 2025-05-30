Підвищення тарифів на газ в червні торкнеться не основної вартості палива, а додаткових платежів за технічне обслуговування, повідомляє Politeka.

Нововведення стосується появи третьої квитанції, яку отримають споживачі для покриття витрат на перевірку газового обладнання.

Київська філія АТ «Газорозподільні мережі України» пояснює, що технічний огляд проводитиметься раз на три або п’ять років, залежно від віку житлового будинку. У старих будівлях перевірки здійснюватимуть частіше — кожні три роки, у новіших — раз на п’ять. Ціна послуги коливатиметься від 100 до 900 грн, враховуючи протяжність труб, кількість з'єднань та запірної арматури. Загальна сума буде поділена між мешканцями, тож розмір внеску для кожного варіюється.

Попри це, у НАК «Нафтогаз України» запевняють, що базовий тариф на газ у червні залишиться без змін — 7,96 грн за кубометр. Він фіксований до завершення воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Отже, підвищення тарифів на газ в червні стосується винятково обслуговування мереж, а не ціни за сам ресурс, що дозволить уникнути різкого зростання платіжок для більшості споживачів.

Споживачам рекомендують своєчасно ознайомлюватися з повідомленнями місцевих газорозподільних компаній, аби уникнути непорозумінь та несподіваних витрат.

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