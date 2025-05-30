Повышение тарифов на газ в июне затронет не основную стоимость топлива, а дополнительные платежи за техническое обслуживание, сообщает Politeka.

Нововведение касается появления третьей квитанции, полученной потребителями для покрытия расходов на проверку газового оборудования.

Киевский филиал АО «Газораспределительные сети Украины» объясняет, что технический осмотр будет проводиться раз в три или пять лет в зависимости от возраста жилого дома. В старых зданиях проверки будут проводить чаще — каждые три года, в более новых — раз в пять. Цена услуги будет колебаться от 100 до 900 грн, учитывая протяженность труб, количество соединений и запорной арматуры. Общая сумма будет разделена между жителями, поэтому размер взноса для каждого варьируется.

При этом в НАК «Нафтогаз Украины» уверяют, что базовый тариф на газ в июне останется без изменений — 7,96 грн за кубометр. Он фиксирован до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.

Следовательно, повышение тарифов на газ в июне касается исключительно обслуживания сетей, а не цены за сам ресурс, что позволит избежать резкого роста платежей для большинства потребителей.

Потребителям рекомендуют своевременно ознакомиться с сообщениями местных газораспределительных компаний во избежание недоразумений и неожиданных расходов.

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