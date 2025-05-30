У Сумській області повсякчас надається гуманітарна допомога для пенсіонерів, що для багатьох стає справжнім рятувальним колом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області продовжує надходити завдяки злагодженій роботі кількох організацій, повідомляє Politeka.

Йдеться про співпрацю міжнародного Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), Фонду Говарда Дж. Баффета та координатора проєктів у регіоні Олега Малиновського.

До організації процесу активно долучився Департамент соціального захисту населення міської ради, який і здійснює розподіл підтримки серед тих, хто цього потребує найбільше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає продуктові набори, що надходять для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Найперше така підтримка спрямована на літніх мешканців, зокрема тих, хто внаслідок бойових дій залишився без дому, або ж через війну був змушений переїхати до нашої громади з інших регіонів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в громаді та ще жодного разу не отримували продовольчий набір. Також передбачена підтримка для людей, чиї будинки були пошкоджені або знищені внаслідок російських обстрілів.

За умови наявності необхідних документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код і акт комісії, що підтверджує втрату житла, такі особи можуть отримати набір на одне домогосподарство.

Видача відбувається у приміщенні департаменту соціального захисту на вулиці Харківській, 35. Прийом здійснюється у будні дні, з понеділка по п’ятницю, у встановлені години. Під час обіду видача тимчасово призупиняється. Для уточнення деталей або отримання консультації можна зателефонувати за номером (050) 407-81-27.

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