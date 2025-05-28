Подорожчання продуктів у Сумській області з 1 червня відчутно вплине на гаманець споживача, повідомляє Politeka.

Такі дані надає портал Мінфін.

За останній місяць суттєво зросли ціни на основні харчові товари. Зокрема, молоко "Простонаше" 1% (900 мл) подорожчало до 53,56 грн, що на 4,35 більше, ніж наприкінці квітня. Водночас у місцевих магазинах мережі "Сільпо" молоко "Молокія" 2,5% коштує 51,99 гривню.

Сметана "Президент" 15% (350 г) зросла у вартості на 0,50 грн — до 54,49, а сметана "Селянська" (300 г) у "Сільпо" обійдеться у 56,99.

Серед м’ясних товарів найбільше подорожчало куряче стегно — з 116,00 гривень до 129,37 за кілограм (+13,37). У "Сільпо" аналогічний продукт "Епікур" коштує 18,63 грн за 100 г. Свинина грудинка додала 1,50, досягнувши 212,95 за кг, тоді як у "Сільпо" вона коштує 17,40 за 100 г.

Ціна на пшеничний хліб нарізку (650 г) також різко зросла — на 6,00 гривень, і становить 49,49. У "Сільпо" подовий хліб "Паризький" коштує 8,51 за 100 г.

Подорожчання продуктів у Сумській області з 1 червня, з огляду на індекси споживчих цін та дані з торгових мереж, свідчить про загальне зростання вартості базового кошика. Споживачам варто готуватися до нових цінових викликів та більше звертати увагу на кційні пропозиції, щоб вберегти свій гаманець.

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