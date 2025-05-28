Подорожчання проїзду у Сумській області стало темою номер один для обговорення, тож розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Подорожчання проїзду у Сумській області стосується кількох популярних автобусних маршрутів у одному з міст, повідомляє Politeka.

Так, у Глухові з першого травня відбулося подорожчання проїзду у міських маршрутках, тож місцевим мешканцям у Сумській області доводиться платити більше.

Відповідне рішення ухвалила місцева влада після звернень перевізників, які аргументували потребу підвищення тарифів значним зростанням мінімальної заробітної плати, а також стрибком цін на пальне і необхідні запчастини для підтримання справності транспорті.

Враховуючи ці фактори, без корекції цін працювати стало економічно невигідно. Відповідно до рішення виконкому Глухівської міської ради пасажири на маршрутах, які курсують від вулиці Шевченка до Путивльської та зі Сліпорода до центру, тепер платитимуть 15 гривень за повний квиток і 10 гривень за дитячий.

Для багатьох таке подорожчання проїзду в Сумській області стане відчутною зміною. Що стосується Сум, то тут вартість квитка у міському електротранспорті і автобусах загального користування останній раз змінювали ще наприкінці минулого року.

Наразі одна поїздка в електротранспорті коштує 6 грн, а місячний квиток на 40 поїздок обійдеться громадянам у 240 гривень. Для студентів та школярів передбачено пільгові тарифи. Вартість на автобусних маршрутах аналогічна.

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