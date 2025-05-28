Подорожание проезда в Сумской области стало темой номер один для обсуждения, так что рассказываем, кому и к чему стоит готовиться.

Подорожание проезда по Сумской области касается нескольких популярных автобусных маршрутов в одном из городов, сообщает Politeka.

Так, в Глухове с первого мая произошло подорожание проезда в городских маршрутках, так что местным жителям в Сумской области приходится платить больше.

Соответствующее решение приняли местные власти после обращений перевозчиков, аргументировавших необходимость повышения тарифов значительным ростом минимальной заработной платы, а также скачком цен на горючее и необходимые запчасти для поддержания исправности в транспорте.

Учитывая эти факторы, без коррекции цен работать стало экономически невыгодно. Согласно решению исполкома Глуховского городского совета пассажиры на маршрутах, курсирующих от улицы Шевченко до Путивльской и из Слипорода в центр, теперь будут платить 15 гривен за полный билет и 10 гривен за детский.

Для многих такое подорожание проезда в Сумской области станет ощутимым изменением. Что касается Сум, то стоимость билета в городском электротранспорте и автобусах общего пользования последний раз меняли еще в конце прошлого года.

Пока одна поездка в электротранспорте стоит 6 грн, а месячный билет на 40 поездок обойдется гражданам в 240 гривен. Для студентов и школьников предусмотрены льготные тарифы. Стоимость на автобусных маршрутах аналогична.

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