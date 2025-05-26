З’явилися нові можливості для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Києві з гнучким графіком та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Зокрема, у міті шукають водія-експедитора для перевезення виробів з тканини по Києву. Заробітна плата варіюється від 18 000 до 20 000 грн на місяць. Робота не передбачає великих фізичних навантажень, що робить її ідеальною для кандидатів пенсійного віку. Водій повинен добре орієнтуватися в Києві та користуватися навігатором. Кандидати без шкідливих звичок, з досвідом не менше 3 років, матимуть перевагу. Ця позиція передбачає часткову зайнятість та неповний робочий день.

Також охоронна компанія запрошує охоронників на КПП біля метро Видубичі. Заробітна плата складає 700 грн за добу. Робота організована за вахтовим методом (20/10 або 15/10), а проживання на об'єкті забезпечується. Це зручний варіант для пенсіонерів, студентів або осіб з обмеженими можливостями, адже умови для проживання та харчування на об'єкті є комфортними. Ця вакансія також підходить для пенсіонерів, які шукають стабільність.

Окрім того, доступна вакансія коменданта хостелу, яка передбачає проживання на робочому місці. Обов'язки включають прийом гостей, організацію їх перебування, контроль за чистотою та пранням білизни. Для цієї посади не вимагається досвід, але буде перевагою організованість, відповідальність та комунікабельність. Обіцяють гнучкий графік 6/1 або з накопичувальними вихідними. Пропонується безкоштовне проживання, що робить цю вакансію дуже вигідною для людей старшого віку. Зарплата - 18 000 - 24 000 грн за місяць.

Ці вакансії є чудовою можливістю для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів в Києві.

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