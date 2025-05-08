Місцеві мешканці, які опинилися в складних життєвих обставинах, потребують допомоги, тож безкоштовні продукти для ВПО у Харкові стають рятувальним колом.

Благодійний фонд "Карітас-Спес" продовжує свою важливу місію, надаючи безкоштовні продукти для ВПО у Харкові, повідомляє Politeka.

Серед тих, хто може взяти допомогу – внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Тому розповідаємо, як і де роздають безкоштовні продукти для ВПО у Харкові.

Фонд "Карітас-Спес" організував систематичну видачу наборів, щоб максимально допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Вже кілька місяців поспіль місцеві можуть звертатися за гуманітарною підтримкою відповідно до чітко визначеного графіка, що залежить від категорії осіб.

Так, кожен понеділок і вівторок з 10:00 до 13:00 набір можуть отримати літні люди віком від 75 років. У середу допомогу надають людям з інвалідністю I та II груп. Четвер призначений для внутрішніх переселенців віком від 65 років, які були зареєстровані як переселенці після 24 лютого 2024 року.

А п’ятниця – це день, коли підтримку надають родинам внутрішньо переміщених осіб, що мають малюків до трьох років, а також багатодітні сім'ї з дітьми цієї ж вікової категорії. Отримати безкоштовні продукти для ВПО в Харкові можна особисто, а також через довірену особу, яка має на руках нотаріально завірену довіреність.

Щоб отримати набір, необхідно звернутися за адресою: вул. Гоголя, 4, де знаходиться пункт роздачі. Потрібно бути готовими пред'явити документи, що засвідчують особу, а також довідки, які підтверджують належність до однієї з вищезазначених категорій вразливих осіб.

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