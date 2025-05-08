Местные жители, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, нуждаются в помощи, поэтому бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове становятся спасательным кругом.

Благотворительный фонд "Каритас-Спес" продолжает свою важную миссию, предоставляя бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове , сообщает Politeka.

Среди тех, кто может взять помощь – внутри перемещенные лица, пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Поэтому рассказываем, как и где раздают бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове.

Фонд "Каритас-Спес" организовал систематическую выдачу наборов, чтобы максимально помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Уже несколько месяцев местные могут обращаться за гуманитарной поддержкой в соответствии с четко определенным графиком, который зависит от категории лиц.

Так, каждый понедельник и вторник с 10:00 до 13:00 набор могут получить пожилые люди от 75 лет. В среду помощь оказывается людям с инвалидностью I и II групп. Четверг предназначен для внутренних переселенцев в возрасте от 65 лет, зарегистрированных в качестве переселенцев после 24 февраля 2024 года.

А пятница – это день, когда поддержку дают семьям внутри перемещенных лиц, имеющих малышей до трех лет, а также многодетные семьи с детьми этой же возрастной категории. Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове можно лично, а также через доверенное лицо, имеющее на руках нотариально заверенную доверенность.

Чтобы получить набор, необходимо обратиться по адресу ул. Гоголя, 4, где находится пункт раздачи. Следует быть готовым предъявить документы, удостоверяющие личность, а также справки, подтверждающие принадлежность к одной из вышеупомянутых категорий уязвимых лиц.

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