Появились новые возможности для ищущих работу для пенсионеров в Киеве с гибким графиком и стабильным доходом, сообщает Politeka.

В частности, в мифе ищут водителя-экспедитора для перевозки изделий из ткани по Киеву. Заработная плата варьируется от 18000 до 20000 грн в месяц. Работа не предусматривает большие физические нагрузки, что делает ее идеальной для кандидатов пенсионного возраста. Водитель должен хорошо ориентироваться в Киеве и использовать навигатор. Кандидаты без вредных привычек, с опытом не менее 3 лет, будут иметь преимущество. Эта позиция предполагает частичную занятость и неполный рабочий день.

Также охранная компания приглашает охранников на КПП у метро Выдубичи. Заработная плата составляет 700 грн в сутки. Работа организована по вахтенному методу (20/10 или 15/10), а проживание на объекте обеспечивается. Это удобный вариант для пенсионеров, студентов или лиц с ограниченными возможностями, ведь условия для проживания и питания на объекте комфортны. Эта вакансия также подходит для пенсионеров, ищущих стабильность.

Кроме того, доступна вакансия коменданта хостела, предусматривающая проживание на рабочем месте. Обязанности включают прием гостей, организацию их пребывания, контроль за чистотой и стиркой белья. Для этой должности не требуется опыта, но будет преимуществом организованность, ответственность и коммуникабельность. Обещают гибкий график 6/1 или с накопительными выходными. Предлагается бесплатное проживание, что делает эту вакансию очень выгодной для людей постарше. Зарплата - 18 000 - 24 000 грн за месяц.

Эти вакансии являются прекрасной возможностью для ищущих работу для пенсионеров в Киеве.

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