Подорожание продуктов в Сумской области с 1 июня существенно повлияет на кошелек потребителя, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет портал Минфин.

За последний месяц существенно выросли цены на основные товары питания. В частности, молоко "Простонаше" 1% (900 мл) подорожало до 53,56 грн, что на 4,35 больше, чем в конце апреля. В то же время в местных магазинах сети "Сільпо" молоко "Молокия" 2,5% стоит 51,99 гривны.

Сметана "Президент" 15% (350 г) выросла в стоимости на 0,50 грн - до 54,49, а сметана "Крестьянская" (300 г) в "Сільпо" обойдется в 56,99.

Среди мясных товаров больше подорожало куриное бедро — со 116,00 гривен до 129,37 за килограмм (+13,37). В "Сильпо" аналогичный продукт "Эпикур" стоит 18,63 грн. за 100 г. Свинина грудинка прибавила 1,50, достигнув 212,95 за кг, тогда как у "Сильпо" она стоит 17,40 за 100 г.

Цена на пшеничный хлеб нарезку (650 г) также резко возросла – на 6,00 гривен, и составляет 49,49. В "Сильпо" подовый хлеб "Парижский" стоит 8,51 за 100 г.

Подорожание продуктов в Сумской области с 1 июня, учитывая индексы потребительских цен и данные торговых сетей, свидетельствует об общем росте стоимости базовой корзины. Потребителям следует готовиться к новым ценовым вызовам и больше обращать внимание на предложения, чтобы уберечь свой кошелек.

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