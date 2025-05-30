В Сумской области постоянно оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров, что для многих становится настоящим спасательным кругом.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области продолжает поступать благодаря слаженной работе нескольких организаций, сообщает Politeka.

Речь идет о сотрудничестве международного Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), Фонда Говарда Дж. Баффета и координатора проекта в регионе Олега Малиновского.

К организации процесса активно присоединился Департамент социальной защиты населения городского совета, который и осуществляет распределение поддержки среди тех, кто в этом нуждается больше всего.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает поступающие продуктовые наборы для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего такая поддержка направлена ​​на пожилых жителей, в частности тех, кто в результате боевых действий остался без дома, или из-за войны был вынужден переехать в нашу общину из других регионов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в обществе и еще ни разу не получавшим продовольственный набор. Также предусмотрена поддержка для людей, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате российских обстрелов.

При наличии необходимых документов, среди которых паспорт, идентификационный код и акт комиссии, подтверждающий потерю жилья, такие лица могут получить набор на одно домохозяйство.

Выдача проходит в помещении департамента социальной защиты на улице Харьковской, 35. Прием осуществляется в будние дни, с понедельника по пятницу, в установленные часы. Во время обеда выдача временно приостанавливается. Для уточнения деталей или получения консультации можно позвонить по телефону (050) 407-81-27.

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