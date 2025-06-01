Містянам вже надали офіційний графік відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Запоріжжі, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Запоріжжі відбудуться через аварійні та технічні роботи одразу в кількох житлових будинках, повідомляє Politeka.

За інформацією контакт-центру 15-80, відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Запоріжжі торкнуться саме холодного водопостачання.

На вулиці Поштовій 115 ще з 27 травня тривають ремонтні роботи на будинкових мережах. За словами комунальників, обмеження доводиться терпіти через несправність стояка, яка зачепила 68 квартиру. Відновити все планують до 2 числа, у понеділок.

На вулиці Аваліані 9 через аварійні роботи, ініційовані МНС, мешканці матимуть незручності до 4 числа, у середу. Ще один довготривалий випадок — на Олександрівській 67. Там постачання перекрили ще у вересні 2024 року на вимогу ДСНС.

Причини технічні, але з кранів мешканців досі нічого не тече, що безумовно нікому не подобається. Завершення робіт наразі очікують не раніше кінця місяця. Тож відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Запоріжжі стало черговим періодом очікування.

Міська влада закликає людей поставитися з розумінням до ситуації, поки фахівці комунальних служб виконують всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення подачі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.