Загалом, подорожчання продуктів у Запорізькій області стало помітним у всіх категоріях.

У травні 2025 року українці відчули подорожчання продуктів у Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Це підтверджується оновленими даними з порталу «Мінфін» та місцевих супермаркетів. Вартість основних товарів зросла у порівнянні з квітнем, і це торкнулося як овочів, так і молочної продукції, риби та бакалії.

Зокрема, сметана "Президент" 15% (350 г) у травні коштує в середньому 54,49 грн, що на 1,35 більше, ніж у квітні. В мережі Metro вартість стабільна — 53,98, а в Novus — 54,99. Паралельно з цим, в АТБ аналогічна сметана "Своя лінія" 15% (400 г) коштує 48,80 гривень.

Розцінки на овочі зросли значно суттєвіше. Картопля додала в ціні майже 4 грн — з 33,40 до 37,35 кг, а морква подорожчала на 4,11 — до 59,05 за кг. У мережі АТБ картопля наразі коштує 28,89 кг, а морква — 39,89 кг, що відчутно нижче за середні по країні.

Ціни на макарони теж продовжують зростати. Макарони "пір’я" у середньому коштують 35,46 гривень кг (проти 34,26 місяць тому). У АТБ можна придбати 1 кг "Ріжків особливих" за 28,70 — це одна з найнижчих пропозицій на ринку.

Найбільший стрибок зафіксовано по живому коропу — середній цінник досягнув 168,05 грн, що на 15 гривень більше за квітневу. У мережах Auchan та Megamarket короп коштує відповідно 169,00 і 167,10.

Загалом, подорожчання продуктів у Запорізькій області стало помітним у всіх категоріях. Попри те, що окремі мережі утримують ціни нижчими за середні, тенденція до зростання вартості продовольчого кошика є очевидною.

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