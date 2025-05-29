В целом подорожание продуктов в Запорожской области стало заметным во всех категориях.

В мае 2025 украинцы почувствовали подорожание продуктов в Запорожской области, сообщает Politeka.

Это подтверждается обновленными данными с портала «Минфин» и местных супермаркетов . Стоимость основных товаров выросла по сравнению с апрелем, и это коснулось как овощей, так и молочной продукции, рыбы и бакалеи.

В частности, сметана "Президент" 15% (350 г) в мае стоит в среднем 54,49 грн, что на 1,35 больше, чем в апреле. В сети Metro стоимость стабильная – 53,98, а в Novus – 54,99. Параллельно с этим, у АТБ аналогичная сметана "Своя линия" 15% (400 г) стоит 48,80 гривен.

Расценки на овощи выросли значительно существенно. Картофель прибавил в цене почти 4 грн — с 33,40 до 37,35 кг, а морковь подорожала на 4,11 — до 59,05 за кг.

Цены на макароны тоже продолжают расти. Макароны "перьев" в среднем стоят 35,46 гривен кг (против 34,26 месяц назад). В АТБ можно приобрести 1 кг "рожков особых" за 28,70 - это одно из самых низких предложений на рынке.

Наибольший скачок зафиксирован по живому карпу — средний ценник достиг 168,05 грн, что на 15 гривен больше апрельского. В сетях Auchan и Megamarket карп стоит соответственно 169,00 и 167,10.

В целом подорожание продуктов в Запорожской области стало заметным во всех категориях. Несмотря на то, что отдельные сети удерживают цены ниже средних, тенденция к росту стоимости продовольственной корзины очевидна.

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