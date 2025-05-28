Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надає Гуманітарний штаб, який має декілька хабів у місті, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, де діють програми, в рамках яких можна отримати безоплатну допомогу, зокрема для дітей, переселенців, пенсіонерів і для маломобільних мешканців.
Їжа надається лише за встановленим графіком. Прийом громадян здійснюється з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.
Звернутися по підтримку можна за адресами, вказаними нижче:
- В Олександрівському районі — у приміщенні Запорізького академічного обласного театру ляльок за адресою вулиця Гоголя, 60.
- У Заводському районі — на вулиці Ринковій, 2.
- У Вознесенівському районі — на вулиці Незалежної України, 55.
- У Дніпровському районі — в Будинку культури «Енергетиків» на бульварі Вінтера, 16.
- У Хортицькому — на вулиці Запорізького козацтва, 17а.
- У Комунарському — в районному центрі молоді на вулиці Ситовій, 17а.
- У Шевченківському — в приміщенні магазину «Престиж» на проспекті Моторобудівників, 32.
Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує місце реєстрації. Внутрішньо переміщені особи додатково повинні надати довідку, що підтверджує їхній статус ВПО.
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