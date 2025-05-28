Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются только по установленному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляет Гуманитарный штаб, который имеет несколько хабов в городе, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где действуют программы, в рамках которых можно получить бесплатную помощь, в частности, для детей, переселенцев, пенсионеров и для маломобильных жителей.

Еда предоставляется только по установленному графику. Прием граждан осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Обратиться за поддержкой можно по адресам, указанным ниже:

В Александровском районе – в помещении Запорожского академического областного театра кукол по адресу улица Гоголя, 60.

В Заводском районе – на улице Рыночной, 2.

В Вознесеновском районе – на улице Независимой Украины, 55.

В Днепровском районе – в Доме культуры «Энергетиков» на бульваре Винтера, 16.

В Хортицком – Запорожского казачества, 17а.

В Коммунарском – в районном центре молодежи на улице Ситовой, 17а.

В Шевченковском – в помещении магазина «Престиж» на проспекте Моторостроителей, 32.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место регистрации. Внутри перемещенные лица дополнительно должны предоставить справку, подтверждающую их статус ВПЛ.

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