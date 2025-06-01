Горожанам уже предоставили официальный график отключения воды на неделю со 2 по 8 июня в Запорожье, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня в Запорожье произойдет из-за аварийных и технических работ сразу в нескольких жилых домах, сообщает Politeka.

По информации контакт-центра 15-80, отключения воды на неделю со 2 по 8 июня в Запорожье коснутся именно холодного водоснабжения.

На улице Почтовая 115 еще с 27 мая продолжаются ремонтные работы на домовых сетях. По словам работников коммунальных служб, ограничения приходится терпеть из-за неисправности стояка, зацепившей 68 квартиру. Восстановить все планируют до 2 числа в понедельник.

На улице Авалиани 9 из-за аварийных работ, инициированных МЧС, у жителей будут неудобства до 4 числа, в среду. Еще один длительный случай — на Александровской 67. Там поставки перекрыли еще в сентябре 2024 года по требованию ГСЧС.

Причины технические, но из кранов жителей пока ничего не течет, что безусловно никому не нравится. Завершение работ ожидается не раньше конца месяца. Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня в Запорожье стало очередным периодом ожидания.

Городские власти призывают людей отнестись с пониманием к ситуации, пока специалисты коммунальных служб выполняют все необходимые меры для скорейшего возобновления подачи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Також Politeka писала, Подорожание консервов в Запорожье: ценники снова подскочили, сколько стоят популярные товары.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.