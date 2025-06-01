Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє деякі зміни та погодні сюрпризи.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 червня склали синоптики та попередили, чого очікувати вже в перші дні літа, повідомляє Politeka.net.

Перші дні червня принесуть українцям не тепло і сонце, а примхи природи.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє деякі зміни. Києв 2-ого зустріне мешканців хмарною, але сухою погодою. Температура вдень досягне +25°C, а вночі опуститься до +14°C. Вівторок, 3-ого, буде дощовим — очікуються короткочасні опади, денна температура триматиметься на рівні +23°C, нічна — +16°C.

4-ого, дощі можуть повторитися, а стовпчики термометрів покажуть +24°C вдень і +14°C вночі. До кінця тижня по 8-е число стопчики в середньому покажуть - + 25, без опадів.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє велику кількість опадів у Львові. Львів вже 2-ого прогнозує мінливу хмарність із ймовірними дощами, +22°C вдень і +14°C вночі. 3-ого, покращиться — очікується ясне небо без опадів і стабільна температура: +22°C вдень, +15°C уночі. 4-ого до міста знову повернуться опади, при цьому повітря прогріється до +25°C, нічна температура — +15°C. Дождь відступить лише 7 та 8-ого.

Одеса 2-ого числа безхмарна, стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +18 до +24°C. Потеплішає ще більще з 3-ього числа. До 8-ого температура протримається на рівні +27 градусів, всю неділю дождів не очікується.

Дніпро обіцяє деякі зміни та погодні сюрпризи, так в середньому стопчики термометрів покажуть 26 градусів з позначкою +. Дожді прогнозують лише в п'ятницю 6-ого числа. Всі інші дні на початку літа протримаються ясними та безхмарними.

Запоріжжя накриє справжня спека, а опади лише увірвуться в один з днів тижня. Зокрема, 3-ього та 6-ого числа прогріється до +30. Весь тиждень на дворі буде ясне небо, проте дрібний дощ накриє місто в п'ятницю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: де видають гарячі обіди.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: куди слід звертатися.

Як повідомляла Politeka, Нова платіжка за квартиру з 1 червня: жителям Харкова доведеться платити більше.