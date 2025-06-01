Прогноз погоди у Києві на тиждень з 2 до 8 червня обіцяє зміни, про які розповіли синоптики.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 2 по 8 червня та розповіли, що принесуть перші дні літа, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 2 по 8 червня. Тиждень у столиці розпочнеться з теплоти. У понеділок, 2-ого числа: порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня все зміниться та похмурість триматиметься до самого вечора. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +16 до +25°C.

Вівторок, 3.06: очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Денна температура сягне +23°C.

У середу, 4.06: прогнозують тепло та температуру в межах від +15 до +23°C. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

У четвер, 5.06: синоптики обіцяють від 17 до 25 градусів зі знаком "+". Похмурість триматиметься до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

В п'ятницю 6-ого: протягом усього дня погода протримається похмурою. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Стопчики термометрів піднімуться до +21 градусів.

В суботу 7-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +25 градусів. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Неділя 8.06: дощів не передбачається, триматиметься хмарність. Протримається +16 до +21. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє погодні перепади.

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