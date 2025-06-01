Прогноз погоды в Киеве на неделю со 2 по 8 июня обещает изменения, о которых рассказали синоптики.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю со 2 по 8 июня и рассказали, что принесут первые дни лета, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю со 2 по 8 июня. Неделя в столице начнется с теплоты. В понедельник, 2-ое число: порадует безоблачным утром, но уже в середине дня все изменится и уныние будет держаться до самого конца суток. Столбики термометров будут колебаться от +16 до +25°C.

Вторник, 3.06: ожидается сильный дождь с грозой, который вечером перейдет в мелкий дождь. Днем 23°C.

В среду, 4.06: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +15 до +23°C. Облака будут занимать свое место под солнцем до самого конца суток. Без осадков.

В четверг, 5:06: синоптики обещают от 17 до 25 градусов со знаком "+". Мрачность будет держаться до самого вечера. С середины дня и до его конца будет идти мелкий ливень.

В пятницу 6-го: в течение всего дня погода продержится пасмурной. Днем пойдет мелкий дождь, однако к вечеру он должен стихнуть. Стопчики термометров поднимутся до +21 градусов.

В субботу 7-го числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +25 градусов. Во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру опять очиститься. Без осадков.

Воскресенье 8.06: дождей не ожидается, будет держаться облачность. Продержится +16 до +21. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю со 2 по 8 июня обещает погодные перепады.

Последние новости:

Напомним, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве: какие документы нужно иметь, чтобы получить выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: куда следует обращаться.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.