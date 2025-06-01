Прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 июня обещает некоторые изменения и погодные сюрпризы.

Прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 июня составили синоптики и предупредили, чего ожидать уже в первые дни лета, сообщает Politeka.net.

Первые дни июня принесут украинцам не тепло и солнце, а капризы природы.

Прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 июня обещает некоторые изменения. Киев второго встретит жителей облачной, но сухой погодой. Температура днем ​​достигнет +25°C, а ночью опустится до +14°C. Вторник, третий, будет дождливым - ожидаются кратковременные осадки, дневная температура будет держаться на уровне +23°C, ночная - +16°C. Четвертого, дожди могут повториться, а столбики термометров покажут +24°C днем ​​и +14°C ночью.

Прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 июня обещает большое количество осадков во Львове. Львов уже второго прогнозирует переменную облачность с возможными дождями, +22°C днем ​​и +14°C ночью. Третьего, улучшится – ожидается ясное небо без осадков и стабильная температура: +22°C днем, +15°C ночью. 4-го в город снова вернутся осадки, при этом воздух прогреется до +25°C, ночная температура - +15°C. Дождь отступит только 7 и 8-го.

Одесса второго числа безоблачна, столбики термометров будут колебаться в пределах от +18 до +24°C. Потеплеет еще больше с 3-го числа. До восьмого температура продержится на уровне +27 градусов, все воскресенье дождей не ожидается.

Днепр обещает некоторые изменения и погодные сюрпризы, так в среднем стопчики термометров покажут 26 градусов с отметкой. Ливень прогнозируют только в пятницу 6 числа. Все остальные дни в начале лета продержатся ясными и безоблачными.

Запорожье накроет настоящая жара, а осадки лишь лопнут в один из дней. В частности, 3-е и 6-ое число прогреется до +30. Всю неделю во дворе будет ясное небо, однако мелкий дождь накроет город в пятницу.

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