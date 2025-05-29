Мобілізація ВПО з 1 червня в Миколаєві означає, що після оновлення даних призовника направлять на військово-лікарську комісію.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Миколаєві розпочнеться, зокрема внутрішньо переміщені особи тепер матимуть такі ж військові обов’язки, як і всі інші призовники, повідомляє Politeka.net.

Це пов’язано зі змінами у критеріях мобілізаційних умовах, які встановили територіальні центри комплектування (ТЦК).

Мобілізація ВПО з 1 червня в Миколаєві - хто підлягає призову:

З початку літа чоловіки віком від 18 до 60 років зі статусом переселенця офіційно підпадають під мобілізацію. Повістки вони отримуватимуть за новим місцем реєстрації та повинні з’явитися до місцевого ТЦК. Тобто переселенці, які втратили житло через війну, матимуть рівні права та обов’язки з іншими військовозобов’язаними.

Відсутність документів, наприклад через їх втрату під час обстрілів, не є підставою для звільнення від призову. ТЦК не робитиме винятків — такі особи мають з’явитися до військомату та оновити свої дані.

Що потрібно зробити чоловікам:

Протягом 10 днів після переїзду повідомити про нове місце проживання.

З’явитися до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік.

Надати паспорт та довідку переселенців.

Варто пам’ятати, що подання недостовірної інформації військовому комісаріату може призвести до штрафних санкцій.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Миколаєві означає, що після оновлення даних призовника направлять на військово-лікарську комісію (ВЛК) для оцінки стану здоров’я. Якщо медична комісія визнає його придатним до служби і не виявить підстав для відстрочки, переселенця призвуть на військову службу.

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