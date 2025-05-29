Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Николаеве означает, что после обновления данных призывника направят на военно-врачебную комиссию.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Николаеве начнется, в частности, внутренне перемещенные лица теперь будут иметь такие же воинские обязанности, как и все остальные призывники, сообщает Politeka.net.

Это связано с изменениями в мобилизационных условиях, которые установили территориальные центры комплектования (ТЦК).

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Николаеве - кто подлежит призыву:

С начала лета мужчины от 18 до 60 лет со статусом переселенца официально подпадают под призыв. Повестки будут получать по новому месту регистрации и должны явиться в местный ТЦК. То есть переселенцы, потерявшие жилье из-за войны, будут иметь равные права и обязанности с другими военнообязанными.

Отсутствие документов, например из-за их потери при обстреле, не является основанием для освобождения от призыва. ТЦК не будет делать исключений – такие лица должны явиться в военкомат и обновить свои данные.

Что нужно сделать мужчинам:

В течение 10 дней после переезда сообщить новое место жительства.

Появиться в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для постановки на военный учет.

Предоставить паспорт и справку переселенцев.

Следует помнить, что предоставление недостоверной информации военному комиссариату может привести к штрафным санкциям.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Николаеве означает, что после обновления данных призывника направят на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для оценки состояния здоровья. Если медицинская комиссия сочтет его годным к службе и не выявит оснований для отсрочки, переселенца призовут на военную службу.

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